Nationalrat überstimmt Bundesrat

Der Nationalrat setzt am Mittwoch die vom Bundesrat beeinspruchten Coronagesetze durch. Insgesamt handelt es sich um vier Vorlagen, die mittels Beharrungsbeschluss in Kraft gesetzt werden. Bedeutendste Novelle ist die zum Epidemiengesetz, mit der Rahmenbedingungen für die Teilnahme an Veranstaltungen gesetzt werden können.