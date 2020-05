Laut Tiroler WK-Präsident kein Druck in der Causa Ischgl

Tirols Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser hat am Dienstagabend im ORF-“Report“ eine Einflussnahme der Seilbahnwirtschaft auf die Politik in der Causa Ischgl in Abrede gestellt. „Es gab keinen Druck von der Seilbahnwirtschaft“, betonte Walser. Die vorzeitige Beendigung der Wintersaison habe aber durchaus Diskussionen bei den Unternehmern ausgelöst.

Denn in anderen Tiroler Tälern habe es zum Zeitpunkt der Beendigung der Wintersaison keinen einzigen bestätigten Fall gegeben. Die Unternehmer hätten Informationen von der Politik eingefordert. Letztendlich habe man aber die Gesundheit über die Wirtschaft gestellt, so Walser. Eine Einflussnahme auf die Politik aufgrund der Wirtschaftskammerwahlen, die in Tirol am 4. und 5. März stattgefunden hatten, stritt Walser ebenso ab. „Wir würden nie die Gesundheit für ein paar Wählerstimmen aufs Spiel setzen“, so der WK-Präsident.