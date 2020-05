Wiener FPÖ zieht Zwischenbilanz zu Vereins-U-Kommission

Am Donnerstag kommt nach zweimonatiger Corona-Pause die Untersuchungskommission zu Fördervergaben an Wiener Vereine wieder zusammen. Quasi als Einstimmung zieht die FPÖ, die das Gremium eingesetzt hat, nun eine erste positive Zwischenbilanz der bisherigen Sitzungen. Es seien bereits grobe Probleme freigelegt und große Erfolge erzielt worden, heißt es im fünfseitigen, der APA vorliegenden Papier.

„Trotz diverser Versuche, die Untersuchungskommission zu blockieren und zu beschränken, konnten bereits nach wenigen Sitzungen große Erfolge erzielt werden“, formulieren die Blauen in ihrem „Zwischenbericht“. Und weiter: „Durch geschickte Fragestellung und unnachgiebiges Nachhaken konnten rasch grobe Probleme freigelegt und angesprochen werden.“ Die Freiheitlichen betonen, ihre Arbeit im Gremium habe bereits zu „konkreten Änderungen in der magistratsinternen Organisation“ gemündet.

Ins Treffen führt die FPÖ etwa die im März durch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erfolgte Bestellung eines „Bereichsleiters für grundsätzliche Angelegenheiten des Förderwesens“. Damit sei ein „erster und wichtiger Schritt in Richtung Transparenz in Subventionsangelegenheiten“ geschaffen worden, meinen die Blauen. Auch die seitens der MA 5 (Finanzwesen) erarbeiteten schriftlichen Förderrichtlinien und das damit einhergehende Ende mündlicher Subventionsvereinbarungen wertet man als Erfolg der U-Kommission.

Das gilt auch für die bereits per Ende 2019 erfolgte und erst Mitte Februar öffentlich bekanntgewordene Auflösung des Vereins „Freunde der Wiener Donauinsel“ - eine „Nacht-und-Nebel-Aktion“, wie die FPÖ moniert. Denn die Fraktion hatte die Organisation in ihre Liste der zu prüfenden Vereine aufgenommen. Dessen Agenden, die Abwicklung kommerzieller Insel-Events, wurden inzwischen dem „Wiener Gewässer Management“ übertragen. „Die FPÖ sieht das als Versuch, eine Kontrolle durch die Untersuchungskommission zu verhindern, zeigt sich aber zufrieden darüber, dass die scharfe Kritik nun endlich Früchte trägt und der Verein aufgelöst wurde“, heißt es in der Zwischenbilanz.