DFL-Abbruchsszenario mit Meister und zwei Absteigern

Den Vereinen sollen demnach nach Bundesliga und 2. Bundesliga getrennt zwei Papiere mit der Hoffnung auf Zustimmung vorgelegt werden. Aktueller Bundesliga-Tabellenführer vor dem angestrebten Wiederbeginn an diesem Samstag ist Serienmeister FC Bayern München, die direkten Abstiegsplätze belegen derzeit Werder Bremen und der SC Paderborn. Offen ist, was passiert, wenn Clubs eine unterschiedliche Anzahl an Spielen absolviert haben.

Der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Peter Peters bestätigte der dpa am Mittwoch, dass bei der Mitgliederversammlung der 36 deutschen Profivereine am Donnerstag wichtige Regelungen für den Fall eines „erzwungenen Saisonabbruchs“ getroffen werden sollen.

In die Statuten soll zudem aufgenommen werden, dass es keine Aufstockung der 1. und 2. deutschen Bundesliga geben wird. „Wir werden am Donnerstag wohl letztmals das Thema ‚erzwungener Saisonabbruch‘ behandeln. Letztmalig deshalb, weil ich überzeugt bin, dass es dazu nicht kommen wird“, betonte Peters. „Aber für diesen absolut unwahrscheinlichen Fall steht für mich fest: Es wird keine Aufstockung - und es muss auch Auf- und Abstieg geben.“ Allein die Relegationsspiele sollen bei einem erzwungenen Abbruch der Spielzeit wegfallen.

Sollte es nicht vorsorglich in den Statuten geregelt werden, sähe Peters bei einem Abbruchszenario einen „Berg von Problemen“ auf die DFL zukommen. Er fürchtet lange juristische Auseinandersetzungen, weil es in solch einem Fall immer „negativ Betroffene“ gebe. „Dann müssten wir viele Regelungen treffen, deren Folgen noch gar nicht absehbar sind. Das ginge nicht ohne große Komplikationen. Wenn man von Fairness spricht, ist es am besten, die Saison auf den grünen Rasen zu Ende zu bringen als Entscheidungen am grünen Tisch zu treffen.“