Mehr als 30 Tote durch gepanschten Schnaps in Mexiko

In Mexiko sind mindestens 31 Menschen mutmaßlich nach dem Konsum verunreinigten Schnapses im Zuge der Festlichkeiten zum Muttertag gestorben. 17 der Toten stammten aus der Gemeinde Chiconcuautla im Bundesstaat Puebla. Mindestens weitere 14 Tote habe es ebenfalls wegen gepanschten Alkohols in den Orten Telixtac und Jonacatepec im Bundesstaat Morelos gegeben, so der Zivilschutz.