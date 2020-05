65 Jahre Staatsvertrag: Das Symbol der Unabhängigkeit

Wien – „Österreich ist frei!“: Der Satz des damaligen österreichischen Außenministers Leopold Figl (ÖVP) ist genauso ikonisch geworden wie das Bild des Fotografen Erich Lessing, das Figl am 15. Mai 1955 nach der Unterzeichnung des Staatsvertrags am Balkon des Wiener Belvedere zeigt. Vor sich hält Figl das Dokument, das Österreich volle Freiheit und Souveränität brachte. Um ihn stehen die Außenminister der alliierten Mächte Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich.

Die österreichischen Politiker hatten lange auf diesen Tag hingearbeitet. 1945 brachte das Ende das Zweiten Weltkriegs und die Befreiung von der Nazi-Herrschaft. Die Siegermächte blieben aber und teilten Österreich in vier Besatzungszonen auf. Vor allem in der sowjetischen Zone im Osten und Norden Österreichs war das Regime drückend. Die Menschen kämpften mit Vergewaltigungen und Willkür. Als Reparation für die Kosten des Krieges transportierten die Sowjets ganze Industriebetriebe ab.

1952 richtete Österreich ein Memorandum an die Regierungen in aller Welt, sich für die Unabhängigkeit einzusetzen. Aber erst 1954 stand die Frage nach fünf Jahren Pause wieder auf der Tagesordnung bei einer Konferenz der alliierten Außenminister. Noch wollten die Sowjets den österreichischen Staatsvertrag aber an einen Friedensvertrag mit dem bereits geteilten Deutschland koppeln.