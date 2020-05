122.800 Kinderunfälle pro Jahr in Österreich

122.800 Kinderunfälle haben sich 2019 in den Bereichen Verkehr, Haushalt und Freizeit ereignet. Das geht aus Berechnungen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) hervor. 24 Kinder seien nach vorläufigen Zahlen dabei gestorben. Das KFV startet nun mit Unterstützung von Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) und dem Roten Kreuz eine Informationskampagne.

Den Angaben zufolge werden täglich im Durchschnitt rund 336 Kinder nach Unfällen medizinisch behandelt, alle zwei bis vier Wochen stirbt ein Kind in Österreich an den Folgen eines Unfalls. Stürze aus geringen, aber auch großen Höhen sowie Ertrinkungs- und Straßenverkehrsunfälle sind jetzt besonders große Gefahren für Mädchen und Buben, warnte das KFV am Mittwoch.