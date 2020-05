Gutachter hält Halle-Attentäter für voll schuldfähig

Demnach ordneten die Karlsruher Richter bereits am 23. April an, dass Stephan B. in Untersuchungshaft bleibt. B. hatte am 9. Oktober 2019, dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, ein Blutband in der Synagoge von Halle geplant. Ihm gelang es aber nicht, in das Gebäude einzudringen. Daraufhin erschoss er zunächst eine Passantin und dann einen Gast in einem Döner-Imbiss. Auf der Flucht vor der Polizei verletzte er weitere Menschen.