Ecclestone rät Vettel: Nicht zu „Super-Top-Team“ gehen

„Er hat so viel Erfahrung, er ist super talentiert, er wäre eine große Bereicherung für ein Team, das jüngst seine Ziele verpasst hat, mehr als für Mercedes“, meinte Ecclestone. Der deutsche Werksrennstall hatte nach Bekanntwerden der Trennung von Vettel und Ferrari am Saisonende bereits zu flirten begonnen. Man könne die Entwicklung um Vettel nicht außer Acht lassen, hatte Teamchef Toto Wolff betont.

„Die Trennung von Vettel und Ferrari als Ende eines Irrtums“, schrieb die „Neue Zürcher Zeitung“ aus der Schweiz am Mittwoch. „Vettel ist nicht nur an den vielen Fehlern gescheitert, die er mit einem meist unterlegenen Auto unter Druck gemacht hat, sondern auch am Schlingerkurs der Ferrari-Führung.“ Vettel sei als Heilsbringer zu Ferrari gekommen - „und geht als Gescheiterter“, befand der „Tages-Anzeiger“: „Ferrari verlor in der internen Zerreißprobe zwischen Jungtalent und vierfachem Weltmeister die Kontrolle.“