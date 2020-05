Innsbruck – Eigentlich sollte Alexander Bader dieser Tage eine Schulklasse zu Hofburg und Stadtturm führen oder einer indischen Reisegruppe die Besonderheiten des Goldenen Dachls näherbringen. Doch weder Schüler noch Touristen lassen sich derzeit in Gruppen in der Innsbrucker Altstadt blicken oder haben Augen für die Sehenswürdigkeiten. „Das Einzige was ich aktuell täglich reinbekomme, sind Stornierungen“, klagt der zertifizierte Austrian Guide. Wie ihm geht es den meisten seiner Kolleginnen und Kollegen in der Berufsgruppe der Fremdenführer – und das nicht erst seit die Corona-Krise Europa erreicht hat. „Seit Mitte März haben wir gar keine Führungen mehr. Aber auch schon davor im Jänner und Februar rund um das chinesische Neujahrsfest sind die asiatischen Reisegruppen wegen Corona ausgeblieben“, sagt Bader.