180 geförderte Wohnungen am Wiener Sophienspital-Areal

Im 1881 eröffneten Wiener Sophienspital werden seit Herbst 2017 keine Patienten mehr behandelt. Nun steht fest, wie es mit dem teils denkmalgeschützten Bau und dem Areal weitergeht. Bis 2024 sollen auf dem Gelände rund 180 geförderte Wohnungen entstehen - als komplette Neubauten. In die historischen Trakte selbst werden u.a. ein Cafe, Pop-up-Stores, ein Kindergarten und eine Volksschule einziehen.

Die Pläne für die Zukunft des ehemaligen Krankenhausgeländes in der Nähe des Westbahnhofs gab Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) am Mittwoch bekannt. 40 bis 50 Millionen Euro sind für das Gesamtvorhaben reserviert. Die geplanten Wohnungen werden - bis auf ein paar Lofts - allesamt in mehrgeschoßigen Neubauten untergebracht. Vorgesehen sind 159 geförderte Einheiten mit einem Eigenmittelanteil von maximal 65 Euro pro Quadratmeter sowie 18 eigenmittelfreie Gemeindebauwohnungen. Ein Teil des Angebots ist speziell für Wohngruppen für Alleinerziehende, Studierende oder Housing-First-Klienten reserviert. Im Erdgeschoß soll es Arkaden und Schaufenster geben.