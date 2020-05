Thiem und Langmann: Was zwei Tennisstars aus der Krise lernen

Kennen gelernt haben sich die beiden Top-Sportler bei einer Wettkampf-Veranstaltung in Rom. Dort spielten sie in ihrer jeweiligen Disziplin. „Zwei Österreicher im Ausland treffen sich immer gerne und wir haben gleich die Telefonnummern ausgetauscht“, erinnert sich Nico Langmann. „Seitdem sind wir immer in Kontakt geblieben“, ergänzt Dominic Thiem. „Seit Nico zu uns ins Training kommt, hat sich der Kontakt intensiviert.“

Für beide Tennisspieler gilt: In Zeiten, in denen durch das Coronavirus Menschenleben in Gefahr sind, dürfe man sich als Sportler gar nicht so wichtig nehmen. „Jetzt, wo es um das Grundlegende geht, rückt der Sport in den Hintergrund“, formuliert es Langmann. Mittlerweile hat sich Langmanns Trainingsalltag wieder einigermaßen normalisiert. „Man freut sich über jedes bisschen Freiraum.“