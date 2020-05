250 Jahre L76: Rettungsmission für vergessene Meisterleistung

Landeck – 152 Pfund Schießpulver, 337 Zentner Eisen und 200 Tagesschichten waren nötig – Edmund Hirn, Wegins­pektor des Oberinntals, notierte 1776 penibel den enormen Aufwand. Zwei Jahre lang hatten seine Männer eine neue Straße in den Fels gesprengt. Es muss eine extrem gefährliche Arbeit in der Landecker Innschlucht gewesen sein – ohne die Bagger und Lastwagen von heute. Zuletzt drohte diese Leistung aber komplett in Vergessenheit zu geraten.

Es ist eine Rettungsaktion, zu der sich die kleine Gruppe an diesem Morgen an der südlichen Stadtausfahrt von Landeck getroffen hat. Die drei Männer, allen voran Res­taurator Johann Falkeis, lassen die Marmortafel, die an das historische Megaprojekt erinnert, vorsichtig zu Boden. Das rund 250 Jahre alte Denkmal am Straßenrand der L76, gleich hinter der Südausfahrt von Landeck, ist nur noch ein Schatten seiner selbst – mit zahlreichen Rissen, Löchern und verblassten Buchstaben in Latein.