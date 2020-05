Neues Management für die Bergbahn Kitzbühel

Wörister gab die Komplimente zurück und sprach davon, dass die Bergbahn Kitzbühel in der Champions League mitspiele und er sich freue, ein so tolles Unternehmen gestalterisch lenken zu dürfen: „Die Entscheidung war nicht leicht, aber so eine Chance bekommt man nur einmal im Leben.“ Er will sich intensiv mit neuen Modellen beschäftigen. Etwa dass die Bahnkarte bereits über den Beherbergungsbetrieb mitgekauft werden kann. Ein weiterer Bereich, der nach Ansicht von Wörister immer wichtiger werde, ist, über den Kunden bestmöglich Bescheid zu wissen und für jeden das richtige Angebot auszuarbeiten. Lob gab es von ihm für das „super Konzept des Tourismusverbands“. In Zukunft sollen Umwelt, Sicherheit und Sauberkeit stärker in die Auslage gestellt werden: „Wir wollen ein grüner Bergbahnbetrieb der Zukunft sein“, sagt Wörister. Gerade bei jüngeren Leuten werde das Öko-Thema immer wichtiger.