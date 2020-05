Umfahrung der Loferer Straße in den Startlöchern

Scheffau – Die ersten Behördenverfahren für die Unterflurtrasse an der Loferer Straße in Scheffau sind gestartet worden. „Wir stehen mit dem Bauvorhaben sozusagen in den Startlöchern“, freuen sich Straßenbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler und Bürgermeister Christian Tschugg über die Fortschritte. Und auch wenn der Termin für einen definitiven Baubeginn noch nicht feststeht, ist klar: Es gibt in Scheffau kein Zurück mehr.