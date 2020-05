Gastro-Service startet mit Masken, Zuschüsse für Wirte geplant

Wien – Auf diese Lockerung freuen sich viele: Morgen öffnen in Österreich Lokale und Restaurants. Essen gehen oder ein Gläschen trinken sind wieder möglich – unter strengen Auflagen. Wie die neuen Verhaltensregeln aussehen – Mindestabstand, Maskenpflicht, Sperrstunde um 23 Uhr sowie maximale Anzahl der Personen an einem Tisch –, wurde in der Vorwoche angekündigt, doch bis gestern fehlte der Gesetzestext. „Das sorgt für viel Unmut in der Branche“, kritisierte Kurt Egger, Generalsekretär des ÖVP-Wirtschaftsbundes (WB).