Immundefekt SCID: Der Bub, der in der Blase lebte

Seine Welt war nur sieben Quadratmeter groß. Er sollte alles haben und konnte doch so wenig fühlen, wahrnehmen und richtig begreifen. Er spürte nie Wasser auf seiner Haut und Wind in seinen Haaren. Auch wie sich Körperkontakt ohne Plastikfolie anfühlt, hat David Vetter erst kurz vor seinem Tod im Alter von zwölf Jahren erfahren. Sein kurzes Leben verbrachte er in einer sterilen Blase. Windeln und Spielzeug wurden desinfiziert, Maschinen reinigten seine Atemluft.