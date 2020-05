Anschober kündigt „größeren Schritt“ beim Kultur-Neustart an

Die Grüne Kultursprecherin Eva Blimlinger lässt in einem am kommenden Mittwoch (20. Mai) erscheinenden Interview in der Zeitschrift „Woman“ Kritik an der aktuellen Kulturpolitik ihrer Parteikollegen durchblicken. Auf Gerüchte zum möglichen Rücktritt der Staatssekretärin Ulrike Lunacek, der Blimlinger zur Staatssekretärin machen könnte, meint sie: „Jetzt ist Ulrike dran. Die bemüht sich sehr.“