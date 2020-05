Verschobene Behandlungen: "Einfach nur wieder gesund sein"

Innsbruck –„Ich will einfach nur bald richtig behandelt werden und dass die Schmerzen endlich aufhören“, sagt der junge Tiroler, der sich mit seiner Geschichte ans TT-Ombudsteam gewandt hat. Seine Probleme begannen mit einem Kreuzbanddurchriss nach einem Unfall, der allerdings an der Innsbrucker Klinik falsch diagnostiziert und als Bluterguss eingestuft worden sei, wie der 18-Jährige meint. Das war bereits im Dezember und damit noch vor Bekanntwerden des Ausbruchs des Coronavirus in Europa. Danach ging er wieder zur Arbeit, wegen der anhaltenden großen Schmerzen aber schließlich zwei Monate und zwei Wochen später zum Hausarzt.