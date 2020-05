Rock-Star Melissa Etheridge trauert um Sohn (21): „Mein Herz ist gebrochen“

„Seit heute gehöre ich zu den Hunderttausenden Familien, die geliebte Angehörige an Opioidabhängigkeit verloren haben“, schrieb Melissa Etheridge am Mittwoch auf Twitter. Beckett habe gegen seine Sucht angekämpft, aber am Ende den Kampf verloren.

Sie seien traurig, den Tod von Beckett mitzuteilen, hatte das Sprecherteam der Musikerin am Mittwoch zunächst auf der Twitterseite gepostet. Es werde daher an dem Tag kein Hauskonzert stattfinden. Etheridge (58, „I‘m The Only One“) hatte während der Corona-Pandemie in den letzten Wochen täglich zuhause einen kleinen Songauftritt gegeben und ins Netz gestellt. Wenige Stunden nach dem ersten Hinweis meldete sich die Musikerin zur Todesursache persönlich zu Wort.