UNO-Vollversammlung fällt heuer wohl aus

Ausgerechnet 75 Jahre nach Gründung der UNO wird das alljährliche Treffen von Staats- und Regierungschefs aus aller Welt in New York voraussichtlich ausfallen. Er halte es angesichts der Corona-Pandemie für „wenig wahrscheinlich“, dass das Treffen im September zur Generaldebatte der UNO-Vollversammlung stattfinden könne, sagte UNO-Generalsekretär António Guterres am Donnerstag in einem Interview.