Taliban bekennt sich zu Anschlag auf Armeestützpunkt

Die radikalislamischen Taliban haben am Donnerstag nach eigenen Angaben einen tödlichen Anschlag auf einen afghanischen Militärstützpunkt in der Stadt Gardez verübt. Dies sei eine Reaktion auf Anordnungen der Regierung in Kabul, wieder militärisch gegen die Taliban vorzugehen, schrieb Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid in einer WhatsApp-Mitteilung an Medien.