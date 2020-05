Frau sticht in Graz auf Ehemann ein

Ein Ehestreit in Graz hat am Mittwochnachmittag blutig geendet. Eine 26-Jährige ging auf ihren Mann mit einem Messer los und verletzte ihn am Oberschenkel. Die Verdächtige wehrte sich nicht gegen ihre Festnahme, sie händigte den Beamten auch sofort die Tatwaffe aus, teilte die Polizei am Donnerstag mit.