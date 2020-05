EU-Kommission befasst EuGH mit Familienbeihilfe-Indexierung

Die EU-Kommission will den Europäischen Gerichtshof (EuGH) mit der Indexierung der Familienbeihilfe befassen. Informierten Kreisen in Brüssel zufolge soll der Klagsbeschluss am Donnerstagvormittag ergehen. Die EU-Kommission hatte im vergangenen Jahr ein mehrstufiges Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet.