Deutscher Autor Rolf Hochhuth verstorben

Der deutsche Autor Rolf Hochhuth ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 89 Jahren in Berlin, wie sein Herausgeber Gert Ueding der dpa mitteilte. Der ebenso erfolgreiche wie umstrittene Dramatiker war ein Hauptvertreter des sogenannten Dokumentartheaters in Deutschland und lieferte bereits mit seinem Debüt, dem Vatikan-Drama „Der Stellvertreter“, einen veritablen Skandal ab.