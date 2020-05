Ex-Richter Geisler zieht sich aus Ischgl-Kommission zurück

Die Expertenkommission zur Untersuchung des Tiroler Corona-Krisenmanagements wird nun doch nicht unter dem Vorsitz des ehemaligen Richters Josef Geisler stehen. Dieser habe sich noch am Mittwochabend von sich aus zurückgezogen, sagte LH Günther Platter (ÖVP) am Donnerstag im Landtag. Deshalb soll nun Ronald Rohrer, Verfahrensrichter im Eurofighter-U-Ausschuss, den Vorsitz übernehmen.

Der Landtag hatte in seiner Sitzung am Mittwoch mit den Stimmen der Regierungsparteien ÖVP und Grüne sowie der SPÖ dem SPÖ-Vorschlag zu einer Einsetzung einer Untersuchungskommission unter dem Vorsitz von Geisler und dem schweizer Krisenmanager Bruno Hersche zugestimmt. Nach dem Rückzug Geislers beschloss die Landesregierung, die vom Landtag zur Einsetzung der Kommission beauftragt worden war, in einer Sitzung am Donnerstag, Rohrer mit der Zusammensetzung einer Kommission zu betrauen. Geisler war in den vergangenen Tagen zunehmen in die Kritik geraten, weil er bei der Landtagswahl 2018 im Unterstützungskomitee von Platter war.