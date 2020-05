EU-Kommission befasst EuGH mit Familienbeihilfe-Indexierung

Die EU-Kommission hat am Donnerstag laut Insiderkreisen beschlossen, den Europäischen Gerichtshof (EuGH) mit der Indexierung der Familienbeihilfe zu befassen. Weitere Informationen zu dem Fall solle es in der Mittagspressekonferenz der Kommission geben, verlautete es aus Brüssel. Österreich hält mit der Begründung an der Indexierung fest, es handle sich dabei um eine „Frage der Gerechtigkeit“.

„Es steht der EU-Kommission frei, den EuGH zu befassen, wenn diese Zweifel an der europarechtlichen Vereinbarkeit der Indexierung hat“, hieß es in einer erste Reaktion von Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP) dazu. Nun liege es am EuGH darüber zu befinden. „Für uns bleibt es aufgrund der unterschiedlichen Lebenserhaltungskosten in der EU weiterhin eine Frage der Gerechtigkeit“, erklärte die Ministerin. Laufende Verfahren würden jedoch nicht weiter kommentiert.