Wiener FPÖ kündigt Kundgebung gegen den „Corona-Wahnsinn“ an

Die FPÖ zieht ihre Kampagne gegen den „Corona-Wahnsinn“ weiter und hat am Donnerstag eine entsprechende Kundgebung für kommende Woche angekündigt. Am Mittwoch wollen die Wiener Blauen am Heldenplatz unter dem Motto „Protest in Rot-Weiß-Rot. Freiheit für Österreich. Gegen den Corona-Wahnsinn“ gegen die „überzogenen“ Maßnahmen des Bundes demonstrieren, kündigte der Wiener Parteichef Dominik Nepp an.