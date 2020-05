79-jähriger Tiroler radelt 14.000 km im Jahr mit Mountainbike

Mit Seniorenticket und einem Zusatzticket fürs Rad ausgestattet legt er den Hinweg oft mit den ÖBB zurück, den Heimweg tritt er dann mit dem Drahtesel an. So nimmt der 79-jährige Frühaufsteher gern in den ersten Zug am Morgen nach Landeck, trinkt dort entspannt einen Kaffee und radelt danach zurück nach Buch. „Ich bin gerne gegen Mittag wieder daheim. Vor allem im Hochsommer wegen der Hitze“, erzählt er. Auch vom Bahnhof in Kitzbühel aus hat er in letzter Zeit zwei unterschiedliche Touren heimwärts gemacht.