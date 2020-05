Sechs Uraufführungen im Theater in der Josefstadt geplant

Sechs Uraufführungen und eine deutschsprachige Erstaufführung bietet das Theater in der Josefstadt in der kommenden Saison an, die am 17. September mit den Thomas-Bernhard-Dramoletten „Der deutsche Mittagstisch“ in der Regie von Claus Peymann eröffnen soll. „Unter welchen Umständen kann ich nicht sagen“, meinte Direktor Herbert Föttinger.