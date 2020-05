Politik wirbt um heimische Penicillin-Herstellung

Kundl, Wien – In der Corona-Krise wurde das Unternehmen Sandoz in Kundl von der Politik wiederholt als Vorzeigebeispiel genannt: dafür, dass die Produktion von Medikamenten in Europa wertvoll ist und Unabhängigkeit von anderen Kontinenten garantiert. Trotzdem ranken sich um die Novartis-Tochter im Unterland, die der letzte in Europa verbliebene Hersteller von Antibiotika ist, immer wieder Abbau-Gerüchte. So keimten kürzlich erneut Spekulationen auf, dass die Produktion des Wirkstoffes in Tirol aufgegeben und nach Asien verlagert werden soll – obwohl die weltweite Pandemie noch andauert.