Treichl vor Sprung an die Spitze des Forum Alpbach

Wien – Am Donnerstag wurde Andreas Treichl von der Generalversammlung des Europäischen Forums Alpbach zum Vizepräsidenten gewählt, er soll im Frühjahr 2021 mit einem neuen Vorstandsteam zur Wahl für die Präsidentschaft antreten. Der frühere langjährige Erste-Group-Chef soll an der Forumsspitze Franz Fischler nachfolgen, dessen Amtszeit 2021 endet. Der ehemalige EU-Kommissar und frühere ÖVP-Landwirtschaftsminister ist seit 2012 Präsident des Forums.

Allzu viel möchte Treichl noch nicht zu möglichen inhaltlichen Schwerpunkten unter seiner Führung sagen. Aber: „Es wird hundertprozentig nicht das Europäische Bankenforum werden. Europa ist eine Gesellschaft, und die besteht Gott sei Dank nicht nur aus Banken und Wirtschaft.“ Zudem meinte er: „Alpbach wird Europa nicht verändern. Aber Alpbach kann vielleicht einen großen Anstoß geben an die Politik, die Wirtschaft und die Wissenschaft, näher zusammenzurücken in Europa.“

Trotz Corona-Krise soll das Forum Alpbach auch in diesem Spätsommer stattfinden – allerdings natürlich nicht so, wie ursprünglich geplant. „Zu einem gewissen Grad müssen wir uns heuer neu erfinden. Aber wir haben entschieden, dass das Forum auch im Jahr 2020 stattfindet, zumal es ja gelungen ist, auch im Jahr 1945 ein Forum zustande zu bringen“, sagte Fischler. Das heurige Forum werde anders sein als gewohnt, der Anteil an digitalem Programm werde groß sein. (APA)