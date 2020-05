Innsbruck – Erstmals vor Wochen ins Rennen gebracht durch SP-Landeschef Georg Dornauer – von VP, Grünen und SPÖ am Mittwoch per Landtagsbeschluss designiert: Der ehemalige Richter am Landesgericht und amtierende Tiroler Fußballverbandspräsident Josef Geisler hätte – zusammen mit dem Schweizer Krisenmanager Bruno Hersche – Vorsitzender der Ischgl-Untersuchungskommission werden sollen.