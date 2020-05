Ischgl-Kommission: Büro in Wien, Lob für Vorsitzenden

Innsbruck, Wien – Hektisch war es im Landhaus am Mittwochabend. Hatte doch zuvor Ex-Richter Josef Geisler kundgetan, nicht den Vorsitz der Ischgl-Kommission übernehmen zu wollen. Noch am Vormittag hatte dies aber eine Landtagsmehrheit (VP, Grüne, SPÖ) so in einer hitzigen Sitzung beschlossen. Der offene Disput rund um die Untersuchungskommission sei „keine Sternstunde des Parlamentarismus“ gewesen, musste denn auch LH Günther Platter (VP) gestern zugeben. Tirol steht seit Ischgl-Gate im Fokus internationaler Kritik. Eine Kommission ohne Vorsitz? Das hätte das Bild von Tirol noch weiter ramponiert.

Rohrer will seine Arbeit zügig angehen. Bereits in der kommenden Woche solle es eine erste interne Besprechung geben. Auch die internationalen Kommissionsmitglieder sollten bald fixiert sein. Hier hat Rohrer ebenso freie Hand. Das Hauptbüro der Kommission will Rohrer in Wien ansiedeln, jedoch für Anhörungen nach Tirol pendeln. Die Kommission will er nicht zum „Geheimprojekt“ und daher technische Details und Zeitpläne öffentlich machen: „In der Sache selbst gilt aber die Verschwiegenheit.“ Platter habe ihm volle Akteneinsicht zugesichert. Platter will diese Zusage auch bereits von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in der Tasche haben.