Kanzler Kurz in Tirol: Keine Perspektive für offenen Brenner

Von Marco Witting

Innsbruck –Abstand halten. Das galt auf der einen Seite der Absperrung für jene Tiroler, die sich in der Olympiahalle in ihren Autos gestern einem Corona-Test unterzogen. Und auf der anderen Seite galt das auch für die Journalisten, die auf Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und seinen Besuch dort warteten. Szenen und Kritik wie am Vortag im Walsertal (Kurz: „Wir waren selbst überrascht vom Medienaufkommen dort.“) sollten wohl vermieden werden. Darum gab es weiße Vierecke auf dem Hallenboden, um das zu verdeutlichen. Mt etwas Abstand betrachtet brachte der Auftritt in Innsbruck dann auch wenig Neues vom Kanzler.

„Optimismus für den Sommer“

Hinsichtlich der Grenzöffnungen zeigte sich Kurz „froh“, dass ab heute, Freitag, alle Grenzübergänge zu Deutschland geöffnet werden. Und hier nur noch stichprobenartig kontrolliert werde, ehe es am 15. Juni zur vollständigen Öffnung komme. Anders sieht die Situation im Süden, an der Grenze zu Südtirol, aus. „Hier gibt es noch keine Perspektive“, sagte Kurz mit Verweis auf die Zahlen in Italien, die „noch nicht auf dem Level“ sind wie in Österreich oder Deutschland. Nach der Einigung mit Deutschland versprühte der Bundeskanzler jedenfalls „Optimismus für den Sommer“ – was wohl vor allem ein Signal in Richtung Tourismus war.

Apropos Tourismus. Nach Pflegepersonal und Lehrern sollen möglicherweise ja auch Mitarbeiter aus diesem Bereich künftig getestet werden. Über 9000 Testungen wurden in der Screening-Straße in Innsbruck bisher gemacht. Darunter am Spitzentag knapp 450, wie Elmar Rizzoli, Amtsvorstand für Sicherheit in der Stadt Innsbruck, erklärte. Kurz und LH Günther Platter lobten die Einrichtung, die „beispielhaft“ für viele andere derartige Stationen in Österreich sei. Insgesamt hat man in Tirol bisher rund 65.000 Tests gemacht.

„Diese Einrichtungen sind ein Baustein dafür, dass die Zahl der Neuinfektionen so sensationell sind“, sagte Kurz. Platter warnte erneut davor, dass die Situation sich wieder ändert, wenn man die Abstandsregeln nicht einhält.

Die waren in Vorarlberg beim Kurz-Termin tags zuvor nicht eingehalten worden. „Ein Lernprozess und eine Herausforderung für alle“, sagte der Kanzler.

📽 Video | Kurz: "Werde meine Ankunftszeiten nicht mehr öffentlich machen"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach in der ZIB2 über seinen umstrittenen Besuch im Kleinwalsertal. Die Bewohner hätten sich bemüht den Abstand einzuhalten

