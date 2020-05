Berlin – Jihadisten profitieren von der Pandemie. Derzeit betrifft das Problem vor allem die ohnehin schwachen Staaten im Nahen Osten, während Europa in der Corona-Krise vorwiegend mit sich selbst beschäftigt ist. Doch wenn der Irak zerfällt, wenn in Syrien viele IS-Kämpfer freikommen oder wenn Jihadisten wieder verstärkt international operieren können, wird das auch Europa betreffen. Das sagte der Terrorismus-Experte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin der TT.