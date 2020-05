Neuer Art-for-Art-Chef Axel Spörl trat bereits wieder zurück

Axel Spörl, der erst am 4. Mai als Geschäftsführer der Art for Art Theaterservice GmbH angetreten war, ist bereits wieder zurückgetreten. Die Bundestheater bestätigten am Donnerstag eine Meldung des „Kurier“. „Axel Spörl hat heute der Bundestheater-Holding seinen sofortigen Rücktritt von der Funktion als Geschäftsführer der Gesellschaft und von seinem Dienstvertrag bekannt gegeben“, heißt es.

Die Bundestheater-Holding hat Spörls Rücktritt mit sofortiger Wirkung angenommen. In den vergangenen Tagen hatte der „Kurier“ Recherchen veröffentlicht, die massive Zweifel an Angaben zum bisherigen Lebenslauf und der Ausbildung Spörls weckten. Den Beweis für die Existenz seiner Dissertation scheint Spörl, der angab, 1996 in Würzburg promoviert worden zu sein, bisher schuldig geblieben zu sein, so der „Kurier“.