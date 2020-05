Verfahren gegen LASK wegen Missachtung der Corona-Regeln

Nur einen Tag nach der Festlegung eines Termins für den Meisterschafts-Neustart droht der Fußball-Bundesliga ein handfester Skandal. Gegen Tabellenführer LASK wurde am Donnerstag beim zuständigen Senat 1 ein Verfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen den Grundgedanken des Fairplay eingeleitet.

Der Liga wurden nach eigenen Angaben Videos übermittelt, welche die Oberösterreicher beim Mannschaftstraining zeigen. Derzeit sind aber aufgrund der Corona-Vorgaben lediglich Kleingruppentrainings mit Sicherheitsabständen erlaubt. Nur wenige Minuten nach der Liga-Mitteilung äußerten sich die übrigen Oberhaus-Clubs in Pressemitteilungen empört über das Verhalten des LASK.

Die Linzer wiederum hatten ihrerseits etwa eine Stunde zuvor „Wirtschaftsspionage“ beklagt und von zwei vermummten Verdächtigen berichtet, die in der Nacht auf Mittwoch in die Raiffeisen-Arena in Pasching eingebrochen waren und dort eine Überwachungskamera angebracht hatten.