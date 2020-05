Spiel gegen St. Pölten für WSG Tirol richtungsweisend

Auch die WSG Tirol startet wie die meisten Fußball-Bundesligisten am Freitag ins Mannschaftstraining. Die Wattener wollen die verbleibenden zweieinhalb Wochen bis zum ersten Spiel am 2. Juni zum Start der Qualifikationsgruppe zu Hause gegen Schlusslicht St. Pölten bestmöglich nutzen. Denn diese Auftaktpartie ist im Kampf um den Klassenerhalt bereits richtungsweisend.

„Der erste Spieltag hat es schon in sich. Wir können mit einem Sieg Tabellenführer und mit einer Niederlage Tabellenletzter sein“, erklärte Trainer Thomas Silberberger am Donnerstag bei einer Videopressekonferenz in Wattens. „Es wird in diesen zehn Runden in nur fünf Wochen massiv der Druck vorhanden sein. Deshalb bin ich froh, dass ich eine routinierte Mannschaft habe. Denn routinierte Spieler wie ein Stefan Maierhofer funktionieren auf Knopfdruck.“