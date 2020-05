Neuer Art-for-Art-Chef Axel Spörl trat bereits wieder zurück

Ganze zehn Tage stand Axel Spörl als Geschäftsführer an der Spitze der Art for Art Theaterservice GmbH: Der laut Lebenslauf 49-Jährige reichte am Donnerstag seinen Rücktritt ein - den die zuständige Bundestheater-Holding mit sofortiger Wirkung annahm. Hintergrund sind Ungereimtheiten über Lebenslauf und Bildungsstand des seit 4. Mai amtierenden Spörls, die zuletzt aufgetaucht sind.

Angestoßen hatte die Entwicklung der „Kurier“ mit einer größeren Recherche. Demnach sei Spörl den Beweis für die Existenz seiner Dissertation, die er 1996 in Würzburg eingereicht haben will, schuldig geblieben. Diese Sicht bestätigte am Donnerstag auch der als „Plagiatsjäger“ bekannte Stefan Weber. „Der angegebene Doktorvater kennt weder Herrn Spörl noch sein Thema“, heißt es in einer der APA vorliegenden Stellungnahme.