Andreas Treichl soll neuer Forum Alpbach-Präsident werden

Der langjährige frühere Erste-Group-Chef Andreas Treichl soll neuer Präsident des Europäischen Forums Alpbach werden. Er wurde am Donnerstag von der Generalversammlung des Forums zum Vizepräsidenten gewählt und soll im Frühjahr 2021 mit einem neuen Vorstandsteam zur Wahl für die Präsidentschaft antreten. Bezüglich seiner Schwerpunktsetzung gibt sich Treichl noch bedeckt.

„Es wird hundertprozentig nicht das Europäische Bankenforum werden. Europa ist eine Gesellschaft, und die besteht Gott sei Dank nicht nur aus Banken und Wirtschaft“, so der derzeitige Obmann der Bundessparte Bank und Versicherung der WKÖ. Der Nachfolger von Forumspräsident Franz Fischler hat Alpbach „in den unterschiedlichsten Phasen“ seiner Karriere erlebt. „Ich war bei den Seminaren dabei, ich war natürlich auch bei den Wirtschafts- und den Finanzmarktgesprächen dabei“ - als Teilnehmer, und später auch als Sprecher, „und mir haben eigentlich alle Veranstaltungen, bei denen ich aktiv dabei war, großen Spaß und große Freude gemacht“. Auf die wahrscheinliche neue Aufgabe freut sich der ehemalige Spitzenbanker nach eigenen Aussagen sehr. Fischler, der das Forum Alpbach seit 2012 leitet, nannte Treichl seinen „absoluten Wunschkandidaten“.

Trotz Coronakrise soll das Forum Alpbach auch in diesem Spätsommer stattfinden - allerdings natürlich nicht so, wie ursprünglich geplant. „Zu einem gewissen Grad müssen wir uns heuer neu erfinden. Aber wir haben entschieden, dass das Forum auch im Jahr 2020 stattfindet, zumal es ja gelungen ist, auch im Jahr 1945 ein Forum zustande zu bringen“, sagte Fischler. Doch das heurige Forum werde „ziemlich anders sein, als man das gewohnt ist, es wird vor allem einen großen Anteil an digitalem Programm haben“. Dieses digitale Programm werde „sehr vielfältig sein und in verschiedensten Formen ablaufen“ und nicht nur von Alpbach aus, „sondern an verschiedenen Orten in Europa stattfinden“. Geplant sei, „eine Art hybrides Forum zu gestalten, das heißt, teilweise analog mit Anwesenheit in Alpbach, und teilweise digital“.

Inhaltlich bleibe man laut Fischler bei dem schon im Vorjahr festgelegten Generalthema „Fundamentals“, das auch sehr gut passe: „Denn gerade jetzt, im Lichte der Erfahrungen, die wir mit der akuten Krise machen, poppen überall auf der Welt Fragen auf, die sehr ans Grundsätzliche gehen, Fragen wie zum Beispiel: Wie soll unser künftiges Wirtschaftssystem aussehen? Sollen wir weiter an der Globalisierung in der gewohnten Form festhalten? Wie weit soll die Arbeitsteilung gehen?“ Aber auch Fragen zur Rolle der Gesundheit in der Gesellschaft oder, wie viel an Demokratie man „aufgrund von Dringlichkeiten oder aufgrund von Unabänderlichkeiten“ opfern könne. „Da gibt es viele Grundsatzfragen, die zu diskutieren sind“, und die zwar nicht neu seien, sich aber „verschärft“ stellten.

Gefragt nach seiner Einschätzung zur aktuellen Lage der Europäischen Union hielt der frühere EU-Kommissar fest, dass es viele Gründe gebe, „warum man zur Zeit Sorge haben muss um die Zukunft der europäischen Einigung“. Die aktuelle Krise habe im Wesentlichen „einen Verstärkereffekt“ und sei keine Ursache für diese Situation. „Die Situation, die wir haben, ist, dass es keine eindeutige und übereinstimmende Antwort mehr gibt auf die Frage, was wollen wir miteinander in Europa, das ist das eigentliche Problem.“ Fischler erwartet, „dass wir in den nächsten Jahren immer stärker einer Grundsatzentscheidung zudriften werden, wo man entscheiden wird müssen: Gibt es eine Weiterentwicklung der politischen Union, oder gibt es eine Rückentwicklung in eine Zollunion oder in eine reine Wirtschaftsgemeinschaft?“

Treichl sagte, eines der Probleme der Europäischen Union sei immer gewesen, dass sie im Wesentlichen als Wirtschaftsunion konzipiert gewesen sei, es aber „weit über die Wirtschaft hinausgehen muss, weil Wirtschaft allein nicht genügend Emotionen für etwas Gemeinsames erzeugen kann“. Der Glaube, „dass eine gemeinsame Währung eine große gemeinsame Emotion erzeugt“, sei nicht richtig.

Und leider sei die Europäische Union „ja auch keine Wirtschaftsgemeinschaft mehr, sondern wir haben im Wesentlichen drei Vorzüge gehabt - den freien Verkehr von Menschen, von Gütern und von Kapital. Derzeit haben wir nicht einmal den freien Verkehr von Menschen. Und die Konzeption von Wirtschaft, auf der die Europäische Union aufgebaut ist, stammt aus den 50er Jahren. Aber die Vernetzung der Wirtschaft ist in der Zwischenzeit so viel breiter und tiefer und komplexer geworden, dass wir auch nicht von einer Wirtschaftsunion sprechen können.“ Denn selbst wenn es den freien Verkehr von Waren gebe, so gebe es zum Beispiel keine gemeinsame Telekommunikations- und Daten-Infrastruktur.