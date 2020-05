3,5 Millionen EU-Bürger wollen in Großbritannien bleiben

Das britische Innenministerium hat inzwischen mehr als 3,5 Millionen Anträge von EU-Bürgern auf ein Bleiberecht in Großbritannien nach dem Brexit erhalten. Großbritannien hat die EU zwar am 31. Jänner bereits offiziell verlassen, in der Übergangsphase bis Ende des Jahres ändert sich aber so gut wie nichts. Wie viele Menschen aus EU-Staaten genau im Vereinigten Königreich leben, ist unklar.