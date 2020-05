Trump will USA auf künftige Epidemien vorbereiten

US-Präsident Donald Trump will die USA für Epidemien in der Zukunft wappnen. „Ich bin entschlossen, dass Amerika voll und ganz auf alle künftigen Ausbrüche (von Krankheiten), von denen wir hoffen, dass es keine geben wird, vorbereitet sein wird“, sagte Trump am Donnerstag bei einem Auftritt in Allentown in Pennsylvania. „Unsere Anstrengung beginnt mit der dramatischen Steigerung unserer Reserven.“