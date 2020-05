Brasilianischer Ex-Präsident fordert Bolsonaro-Amtsenthebung

Die Regierung in Brasilia mache aus jedem, der sich vor dem Erreger fürchte, „einen Feind“, kritisierte der Linkspolitiker Lula in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Bolsonaro gilt als Gegner der Corona-Restriktionen in mehreren Teilstaaten. Die vom Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19, an der bereits fast 14.000 Brasilianer starben, bezeichnete er als „kleine Grippe“. Der Präsident treibe das Land mit seinen Aufrufen, die Wirtschaft zu öffnen, ins „Chaos“, kritisierte Lula. „Ich bin katholisch, daher bete ich für die Brasilianer, damit sie dem Genozid entkommen, den Bolsonaro auslöst.“