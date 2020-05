Zillertal Bier will energieautonom sein und Betrieb CO2-neutral machen

Zell am Ziller –„Zwar hinterlässt die aktuelle Krise wie in so vielen Betrieben auch bei uns gravierende Spuren, aber wir blicken mit Optimismus in die Zukunft“, schildert Geschäftsführer Martin Lechner. Bereits seit 16 Generationen befindet sich Zillertal Bier in Familienbesitz. Nachhaltigkeit und Regionalität bestimmen das Handeln des Traditionsbetriebes.