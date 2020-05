Kriminalität in Tirol steigt nach der Corona-Zwangspause wieder

Innsbruck –Mit der Corona-bedingten Ruhe ist’s vorbei: Zumindest, was die Kriminalität anbelangt. Allein in dieser Woche mussten sich Kripo und Landeskriminalamt um einen gesprengten Bankomaten in Weer und eine Brandstiftungsserie in Innsbruck kümmern. Dazu kommen die Jugendbanden, die inzwischen wieder mit teils schweren Straftaten in der Landeshauptstadt für Ausehen sorgen. Die Aufzählung der jüngsten Straftaten ist keineswegs vollständig.