Salzburg-Coach Marsch: „So nah wie möglich an 100 Prozent“

Am Freitag ist auch Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg bei strömendem Regen im Trainingszentrum Taxham ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Nur zwei Wochen bleiben den „Bullen“, ehe mit dem Cupfinale gegen den Zweitligisten Austria Lustenau am 29. Mai das erste Spiel nach den Beschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie stattfindet.

Die kurze Vorbereitungszeit vor dem Finale macht Jesse Marsch nur wenig Sorgen. „Das Ziel ist es, so nah wie möglich an 100 Prozent unserer Leistungsfähigkeit zu kommen.“ Dafür wurden in den vergangenen Wochen auch dreimal Spielbelastungen und die Abläufe eines Spieltages simuliert. In den Kleingruppentrainings ruhte der Fokus auf der Fitness, jetzt geht es darum, viel Elf gegen Elf spielen zu lassen.