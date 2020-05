Landeck – „Ist man so gern Bürgermeister, dass man noch fast ein Jahresgehalt hineinzahlt? Hat das Sinn, wo man sich bemüht, schaut und tut?“– Fast ein Jahr nach seiner Verurteilung vor dem Landesverwaltungsgericht, die ihn jetzt rund 19.800 Euro kosten wird, stellte Bürgermeister Wolfgang Jörg (ÖVP) die Frage nach der Sinnhaftigkeit, weiterzumachen. Beantwortet hat er sie in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend mit einem klaren Nein.