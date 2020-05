Erster Teil der Reform liegt vor: Staatsschutz sucht Vertrauen

Wien – Die Empfehlung im Prüfbericht des „Berner Clubs“ der europäischen Nachrichtendienste war klar: Die Sicherheitsüberprüfungen für die Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) seien zu erweitern, heißt es in dem vertraulichen Papier, das den Weg an die Öffentlichkeit fand. Nun liegt die Umsetzung dieser Empfehlung vor. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat eine entsprechende Änderung des Polizeilichen Staatsschutzgesetzes in Begutachtung geschickt. Stellungnahmen sind binnen vier Wochen möglich.