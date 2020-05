TVB-Kurzarbeit bleibt weiter im Unklaren

Wie berichtet, gibt es Unstimmigkeiten, weil den TVB zunächst ein voller Zugang in die Kurzarbeit signalisiert, später dieser jedoch vom Bund aus beschränkt wurde. Demnach dürfen TVB als Körperschaften öffentlichen Rechts Mitarbeiter lediglich in jenem Ausmaß zur Kurzarbeit anmelden, als die Verbände an Einnahmen auch „eigenwirtschaftlich“ lukrieren. Das hätte aber viele Mitarbeiter vom Kurzarbeitsmodell ausgeschlossen, so die Kritik. Deshalb sprang das Land ein.